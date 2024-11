ROMA (ITALPRESS) – In Giappone solo 1 liceale su 5 ha dato il suo primo bacio. In 50 anni di sondaggi l’associazione giapponese per l’educazione sessuale non aveva mai registrato un dato così basso. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

