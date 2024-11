Suzuki Jimny Mata, elegante ma con un cuore avventuroso

ROMA (ITALPRESS) – Elegante e raffinato ma nato… per l’avventura. Si proprio così. Suzuki Jimny Mata è pronto per le sfide cittadine e fuoristradistiche ma con un’anima elegante e raffinata. Riconoscibile per la sua livrea bicolore, è verniciata in argento Siberia metallizzato. Il tetto, i montanti e il cofano sono in Matt Black. Tutta originale anche la griglia frontale vintage. Proprio sul frontale si trova una protezione anteriore che completa il paraurti, aggiungendo muscolosità al design. Stessa funzione svolgono le protezioni laterali superiori e inferiori, che fanno da scudo alle lamiere, risparmiando colpi e graffi nei passaggi tra la vegetazione e sui fondi accidentati. Le protezioni in alluminio per differenziale e sottoscocca preservano invece i componenti meccanici del Jimny Mata durante le escursioni off-road sui terreni più impervi. Presenti anche paraspruzzi in gomma anteriori e posteriori contro fango, acqua e detriti, una copertura rigida per la ruota di scorta e cerchi in lega dal design sportivo. L’auto viene fornita con un secondo set di cerchi per l’utilizzo di pneumatici invernali o specialistici. Negli interni spicca lo schermo touch HD da 7 pollici con integrazione di Apple Car Play e Android Auto, completo di radio Pioneer. La retrocamera facilita le manovre in fase di parcheggio e negli spazi stretti. Nella ricca dotazione di serie le tendine parasole posteriori e il tappeto in gomma per il vano bagagli. Jimny Mata adotta la trazione integrale 4WD Allgrip Pro per scaricare a terra la coppia erogata dal motore 1.5 a benzina da 102 cavalli. La trazione è posteriore, ma è possibile inserire anche in movimento le quattro ruote motrici sui terreni a bassa aderenza e, fermandosi, le marce ridotte. Il lancio ufficiale è previsto per il 30 novembre, con un weekend a porte aperte in tutte le concessionarie della rete Suzuki

tvi/col/gtr