Un clima tipicamente autunnale non ha fermato i visitatori della festa del Torrone che anche oggi ha offerto numerosi momenti di intrattenimento e spettacolo, ma anche occasioni per avvicinarsi alla pasticceria.

Tanta musica, tanta danza, tanto spettacolo, fino a arrivare all’evento principale di quest’oggi, il gruppo storico degli Sbandieratori e Tamburini della Cavalcata dell’Assunta che ha messo in scena uno spettacolo proprio in onore di Bianca Maria Visconti, sposa di Francesco Sforza, in particolare ispirandosi alla mitologia greca, con Teseo e il Minotauro, uno spettacolo di sbandieratori di fuoco, di musica con costumi dell’epoca.

Personaggio di spicco quest’oggi alla festa del Torrone, Gabriele Citti, vincitore di Bake Off Italia che ha preparato per tutte le persone presenti al PalaTorrone uno showcooking davvero spettacolare.

Altri protagonisti del pomeriggio sono stati Luana Piroli e Michele Lorenzin con la loro nuova linea di profumi gourmand dedicata al torrone, un omaggio alla città natale di Luana. “All’interno della nostra nuova fragranza ho voluto raccogliere la carezza di mia nonna, il bacio sulla fronte di mio nonno – ha raccontato Piroli – e i bautini che mio padre lanciava la notte di Natale”. Nasce da qui l’idea di unire alla fragranza del torrone quella del bautino di Vergani, una sfida tutt’altro che semplice che oggi ha il sapore di “un dolce abbraccio”.

La profumeria di nicchia è ricca di oli essenziali, molto più persistente di quella commerciale, per nulla invadente. Sono nove i mesi che occorrono per la realizzazione di un profumo. Quasi come fosse una ricetta, gli oli essenziali vengono amalgamati, le note olfattive dosate. Dopo aver definito la piramide olfattiva, il processo prevede una macerazione di 45 giorni. Una catena produttiva che non permette la realizzazione di grossi numeri e per questo di nicchia.

La festa però non si ferma. Domani ci sarà l’ultimo giorno con ancora tantissimi eventi. Tornerà Antonio Cabrini vincitore del Premio Torrone d’oro. E poi il grande spettacolo finale in piazza del Comune a conclusione di questi 9 giorni che hanno visto davvero tantissimo pubblico arrivare a Cremona.

