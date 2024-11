E’ stato avvertito dall’alert sul telefonino, collegato al sistema di videosorveglianza e quando alle 7 di giovedì mattina si è precipitato nella sua pizzeria, si è trovato davanti un uomo di corporatura robusta, di una trentina d’anni, che si stava accaparrando bottiglie di Coca Cola dal frigorifero. Brutto risveglio per un giovane ristoratore, subentrato da qualche anno in un locale in pieno centro a Cremona, che è riuscito ad avvertire subito il 112 così che in pochi minuti la Volante della Polizia è arrivata sul posto e ha bloccato il malfattore, che stava già dandosi alla fuga.

Non vuole uscire allo scoperto la vittima della rapina avvenuta nella zona di corso Garibaldi, in un punto dove vengono lamentati spesso bivacchi di gente ubriaca, perchè teme che a questo episodio ne possano seguire altri. Le scene riprese dalla telecamera di sorveglianza mostrano dapprima un soggetto incappucciato avvicinarsi alla porta vetrata che dà accesso agli appartamenti del condomio dove si trova il ristorante, quindi, dopo aver visto alcune biciclette all’interno, sfondare la vetrata a colpi di spallate e cadere sui vetri rotti. Poco dopo l’uomo, visibilmente barcollante e con il volto insaguinato, si avvicina alla porta del ristorante e la forza con facilità.

“Dopo averlo sorpreso all’interno – racconta il titolare – lui ha afferrato tre bottiglie e ha cercato di scappare. Mi ha tenuto lontano tenendo in mano una bottiglia rotta, poi me l’ha lanciata addosso mentre scappava”.

Una fuga durata poco, visto l’arrivo dei poliziotti che l’hanno arrestato con l’accusa di rapina e lesioni. Il trentenne, un italiano molto probabilmente annebbiato da alcol o sostanze, è tuttora in carcere.

Giuliana Biagi

