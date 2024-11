E’ stato arrestato in flagranza un uomo di 30 anni che giovedi mattina è stato sorpreso a sottrarre bevande e generi alimentari, dopo aver sfondato la vetrina di un ristorante del centro città.

E’ stato lo stesso titolare a trovarsi davanti l’uomo all’interno del proprio locale, tra l’altro in possesso di oggetti contundenti. E’ quindi riuscito a contattare il 112 e ad inseguire il ladro che nel frattempo si era dato alla fuga.

L’operato congiunto del titolare e dei poliziotti ha consentito di bloccare il ladro ancora in possesso della refurtiva. E’ stato arrestato per rapina e lesioni con l’aggravante del possesso di ogetti atti ad offendere.

