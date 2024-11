Al Museo di Storia Naturale di via Ugolani Dati, la mostra “Quando il suono diventa musica”, un’iniziativa del liceo scientifico Aselli che vede gli studenti protagonisti non solo come curatori dell’esposizione e artefici dell’allestimento, ma anche come guide per i loro coetanei che verranno in visita.

In sala Puerari alcuni degli studenti che negli ultimi due anni hanno lavorato al progetto, guidati dal professor Silvano Gregori, hanno spiegato come è nata la mostra, che comprende strumenti musicali, strumentazioni per lo studio delle onde sonore e della propagazione del suono, che fanno parte della collezione storica del liceo. L’Aselli festeggia quest’anno i 100 anni di vita e, come ha spiegato il dirigente Alberto Ferrari, questa mostra è uno degli eventi che verranno organizzati per celebrare l’evento e rafforzare il legame con la città.

Un lavoro interinterdisciplinare partito dal suono come fenomeno fisico – la vibrazione di corpi elastici – che culmina nella magia della musica. “Molti dei nostri studenti suonano uno strumento”, commenta l’insegnante, a sua volta musicista. “La mostra consente di vedere e sentire come il suono viene amplificato e trasmesso all’ascoltatore, che tradurrà le vibrazioni del proprio timpano in sensazioni ed emozioni”. Tra gli strumenti più particolari, anche un “glissotar”, creato dallo stesso insegnante e lungo il percorso diversi pannelli esplicativi che aiutano l’approccio al tema, ad esempio come si arriva dalla musica pensata o ascoltata, alla musica scritta.

Nell’ambito della mostra si terranno anche due conferenze, la prima il 20 novembre in sala Puerari alle 16,30 con il professor Giancarlo Agnoli (“Quando l’Arte sposa la Musica e viceversa”) e la seconda l’11 dicembre sempre alle 16,30 con Carlo Andrea Rozzi dell’istituto di nanoscienze del CNR che parlerà di suono tra illusione e realtà.

Visite guidate per le scuole su prenotazione dal martedì al sabato e per la cittadinanza nei giovedi 28 novembre e 12 dicembre, dalle 14 alle 17,30.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata