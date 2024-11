Mulè “Nessun uomo si chiami fuori dalla lotta alla violenza di genere”

ROMA (ITALPRESS) – “In questa sala non ci sono differenze ideologiche. siamo qui per condividere con azioni concrete, attraverso la Fondazione intitolata a Giulia Cecchettin, la crociata contro il flagello della violenza di genere, con leggi, programmi educativi per prevenire la violenza e proteggere le vittime, per garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni”. Lo afferma il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin a Montecitorio.

(Fonte video: ufficio stampa Camera dei deputati)