Urso “Non avere pregiudizi politici su questioni sindacali”

ROMA (ITALPRESS) – “Non bisogna avere pregiudizi politici quando si esaminano le questioni sindacali. Al Mimit questi due anni abbiamo fatto oltre 200 tavoli di confronto con i sindacati. Si sono ridotti in maniera significativa i casi di crisi e molti hanno trovato soluzione, alcuni dopo molti decenni”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della mostra per i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

