Violenza sulle donne, nasce la Fondazione Giulia Cecchettin

ROMA (ITALPRESS) – “Questa Fondazione nasce da una tragedia immane. Come spesso funziona la vita, quando tutto sembra perduto, quando si affrontano sofferenze tali, la vita ancora ti sorprende offrendo uno scopo nuovo per trasformare l’oscurità in azione, la perdita in impegno, uno scopo che ha trovato radici nel ricordo di Giulia”. Così Gino Cecchettin, in occasione della presentazione della “Fondazione Giulia Cecchettin”, intitolata alla figlia uccisa dall’ex fidanzato.

