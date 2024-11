Zelensky “Con l’ok al lungo raggio i missili parleranno”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il piano per rafforzare l’Ucraina è il Victory Plan, che ho presentato ai nostri partner. Uno dei suoi punti chiave sono le capacità a lungo raggio del nostro esercito. Oggi, si parla molto nei media del fatto che riceviamo il permesso per le rispettive azioni. Ma gli attacchi non si eseguono a parole. Queste cose non vengono annunciate. I missili parleranno da soli. Di sicuro lo faranno”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram.

