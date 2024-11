De Luca “Risultato Regionali sereno, il popolo ha parlato”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Auguri di buon lavoro ovviamente a tutti quanti. Mi pare che sia un risultato tranquillo, sereno. Diciamo che il popolo ha parlato e il discorso è chiuso”. Così il

presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, a margine di una conferenza stampa per illustrare le iniziative in materia di procreazione medicalmente assistita, commenta il risultato delle elezioni regionali in Umbria e Emilia Romagna.

xc9/pc/gsl

© Riproduzione riservata