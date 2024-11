E.Romagna, De Pascale “Vinto in comuni alluvionati. Stop a polemiche”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “In questo anno e mezzo si è fatta tantissima speculazione, propaganda, attacchi reciproci, insulti. Io in questa campagna elettorale venivo raccontato come uno che nella sua provincia era odiato e che non lo poteva vedere nessuno. Abbiamo vinto con più del 50% in 18 comuni su 18 (dei comuni alluvionati, ndr). Quindi basta polemiche, basta strumentalizzazioni, serve che la Presidente del Consiglio e il presidente della Regione si siedano a un tavolo e facciano un patto repubblicano. Io sono disponibile ad assumermi il ruolo di commissario penso che il presidente della Regione debba essere il commissario alla ricostruzione. Van bene i complimenti, i tweet, i convenevoli, ma poi bisogna essere concreti e bisogna passare dalle parole ai fatti. Lo ha detto il neo eletto presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale, a margine della sua prima conferenza stampa in Regione.

