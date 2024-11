Firenze “Impegnati nella sanità per fare un salto di qualità”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’incontro di oggi è come se fosse una riunione in brainstorming per incominciare a ragionare su una serie di attività. All’interno del servizio sanitario regionale esistono, all’interno delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie provinciali, i servizi di internazionalizzazione e ricerca sanitaria, di fatto in grado di intercettare quelli che sono i fondi europei, ad emanazione diretta o indiretta che sia. Oggi capire come e se a livello regionale ci sono le condizioni per costituire un gruppo di progettazione che serva a supporto di tutte le aziende è la sfida che più ci interessa, proprio per fare un salto di qualità nell’impostazione”. Così Alberto Firenze, direttore sanitario Policlinico Palermo e Referente per la Regione Siciliana del Programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS). “Abbiamo l’opportunità, ci sono gli strumenti e c’è soprattutto la volontà da parte del Governo regionale a promuovere questa iniziativa, dall’assessorato alla Salute, dal Dipartimento Pianificazione Strategica, e dal Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatore Epidemiologico Regionale”. xd6/vbo/gsl

