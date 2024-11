Schifani “In Sicilia disavanzo ridotto con una politica certosina”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo in giunta approvato il Rendiconto, riducendo il disavanzo per 3 miliardi 136 milioni, passando da 4 miliardi e 34 milioni a 897 milioni circa”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della conferenza stampa di presentazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023. “A questo miglioramento hanno contribuito maggiori entrate, risparmi di spese, migliore utilizzo dei fondi di accantonamento e altro. Importante è stata l’allocazione di quote di recupero del disavanzo per 500 milioni, il riconoscimento da parte dello Stato di un ristoro crescente di cofinanziamento del Fondo Sanitario 200 milioni nel 2022 e 300 milioni nel 2023, il blocco del turnover, il risparmio sulle locazioni passive, il contenimento della spesa delle società partecipate e degli enti regionali, l’Estinzione dei contratti derivati e le rinegoziazioni di 2,1 miliardi di mutui del MEF con CDP. Continuiamo con questo percorso e con il dialogo con il governo nazionale e cercando di avere sempre coerenza senza farci distrarre dal confronto politico con le opposizioni, che svolgono il loro lavoro spesso costruttivo. Siamo pronti anche per la legge di stabilità ad ascoltare”.

