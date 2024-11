I ladri tornano a colpire al quartiere Villetta. Dopo l‘esposto presentato a luglio da un gruppo di residenti, tramite l’avvocato Elena Volpi del foto di Genova, per una serie di colpi messi a segno in zona, ora i furti sono ricominciati. A segnalarlo alcuni degli stessi firmatari dell’esposto.

Stavolta due sarebbero state le case colpite, una in via Aniense e una in via Ca’ del Vescovo, nel corso dello scorso fine settimane. Tra l’altro, in uno dei due casi, i ladri sono entrati in azione in pieno giorno, verso le 14.30. I padroni di casa, rientrando, si sono trovati faccia a faccia con i malviventi.

Grande la paura da parte dei residenti, che lamentano, “il costante senso di insicurezza e paura che è sempre presente tra gli abitanti”. Come scrivono in una missiva, “Nel corso del mese di settembre, l’assessore comunale con delega alla Sicurezza ha incontrato il Comitato di Quartiere promettendo maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale e anche l’installazione di nuove telecamere”.

Inoltre, “Molti abitanti della zona hanno provveduto ad incrementare le misure di sicurezza privata delle proprie abitazioni e soprattutto si cerca di mantenere alto il livello di attenzione rimanendo sempre in contatto. Tuttavia, è evidente che tali misure non sono sufficienti, è necessario che ci sia un aiuto da parte delle Istituzioni”.

Ma evidentemente questo non è bastato, sebbene le forze dell’ordine abbiano dimostrato, in queste settimane, una grande rapidità di intervento, laddove allertate. “È giusto ringraziare gli agenti che sono intervenuti tempestivamente, i quali hanno ribadito la necessità di allertare sempre le Forze dell’Ordine ogni qualvolta si noti un movimento anomalo di persone o veicoli” sottolineano i residenti.

Intanto, l’avvocato Volpi sta lavorando per chiedere di poter integrare l’esposto presentato a luglio – per ora contro ignoti – con le nuove segnalazioni, con la speranza di poter stimolare la procura e le forze dell’ordine a procedere con le indagini.

