Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere a processo dopo 28 anni

(Adnkronos) –

Annalucia Cecere è stata rinviata a giudizio. Dopo un’udienza durata dieci ore, la terza sezione penale della Corte d’Appello del tribunale di Genova ha deciso di accogliere il ricorso della pm Gabriella Dotto contro il non luogo a procedere della gip Angela Maria Nutini per il delitto di Nada Cella, la donna uccisa a Chiavari, nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava come segretaria, il 6 maggio 1996.

Cecere, assistita dagli avvocati Gianni Roffo e Susanna Martini, è l’unica indagata per il delitto, un cold case riaperto nel 2021 grazie all’intuito della criminologa Antonella Pesce Delfino che aveva studiato a lungo il caso. Nell’abitazione della donna erano stati trovati, infatti, alcuni bottoni simili a un altro, trovato nella scena del crimine. I bottoni in realtà furono trovati dai carabinieri nei giorni immediatamente successivi al delitto, ma i militari non lo riferirono ai poliziotti che indagavano sull’omicidio.

Secondo la pm titolare delle indagini Gabriella Dotto, il delitto sarebbe stato compiuto da Annalucia Cecere per gelosia nei confronti della donna che la vedeva come una rivale nei confronti di Soracco.

A processo anche Marco Soracco e la madre Marisa Bacchioni, difesi dall’avvocato Andrea Vernazza, accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni ai pm. Silvana Smaniotto, la madre di Nada Cella, assistita dall’avvocato Sabrina Franzone, questa mattina, a differenza delle altre volte non si è recata in tribunale.

“Il decreto che dispone il giudizio non va motivato, quindi non sapremo mai che cosa ha fatto cambiare idea ai giudici” ha detto Gianni Roffo, legale di Annalucia Cecere. “Nessuno ci ha condannato, ci hanno rinviato a giudizio. Processo indiziario? Non penso che sia cambiato qualcosa rispetto al materiale che era stato portato all’attenzione del gip”.

“Non condivido la sentenza, si andrà in Corte d’Assise, un’ottima Corte d’Assise, quindi lì si vedrà” ha detto l’avvocato Andrea Vernazza, difensore di Marco Soracco e della madre Marisa Bacchioni appena uscito dall’aula della terza sezione della corte d’appello di Genova. “La mia sorpresa per Soracco è superiore perché secondo me il reato era comunque prescritto, ci sono sentenze molto chiare sul fatto che non poteva essere risentito se non con la mia assistenza, cosa che non è stata fatta, però la corte non deve neanche motivare perché è un provvedimento emesso in camera di consiglio. Vedremo, ci sarà l’elenco delle prove”.

“Ci sono degli elementi indiziari, ma sono veramente tanti e portano tutti in un’unica direzione, ovviamente dal nostro punto di vista” ha detto l’avvocato Sabrina Franzone, che assiste la madre di Nada Cella, Silvana Smaniotto.

“Sono contenta per la famiglia e per il lavoro di procura e polizia che aveva messo un impegno fuori misura e percepivo l’ingiustizia di questa sentenza anche per questo, perché siamo tutti consapevoli della difficoltà di affrontare un processo in Corte d’Assise con indizi, con la distanza del tempo, con, se vogliamo, l’anzianità di molti testimoni, però il lavoro era stato fatto in maniera molto accurata lasciando fuori tutto quello che poteva essere un sospetto o un’illazione”. Sulla difficoltà del processo che partirà a febbraio, l’avvocato commenta: “È più accettabile, qualunque sarà la decisione, l’idea di non andare al processo e mandare al macero tutti questi elementi, lo studio, l’approfondimento davvero era profondamente ingiusto. Nemmeno arrivare al processo suonava come un’ingiustizia quasi peggiore perché se non puoi neanche più credere nel lavoro del lavoro degli altri, nell’impegno e nella giustizia, sarebbe stato davvero insuperabile e ne ho avuto paura”.