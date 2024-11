Tajani “Forza Italia cresce, ma adesso serve un salto di qualità”

MILANO (ITALPRESS) – MILANO (ITALPRESS) – “L’Emilia Romagna è una regione in cui era una mission impossible vincere. In Umbria c’è stato qualche difetto di comunicazione e nel futuro bisogna riflettere e organizzarsi meglio. Forza Italia ha profuso il massimo sforzo e sono soddisfatto del risultato complessivo: si è confermato il terzo partito a livello nazionale, siamo la seconda forza del centrodestra e dobbiamo dare un contributo per allargare i confini del centrodestra occupando lo spazio tra Meloni e Schlein”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano, commentando l’esito delle elezioni regionali.

