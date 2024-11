Come ogni Natale il Panathlon Club Cremona si prepara a raccontare storie di sport e talento, tra impegno, lavoro e vittorie di grande soddisfazione, lo farà come sempre nella serata degli auguri che si terrà il 10 dicembre, al Relais Convento di Persico Dosimo. Proprio in queste ore sono stati definiti i premi per gli atleti cremonesi che nel 2024 si sono particolarmente distinti per meriti sportivi in un mix di campioni affermati, del resto sta terminando l’anno olimpico, e giovani promesse che al curriculum sportivo abbinano una una carriera scolastica d’eccellenza.

La commissione preposta ha presentato un elenco di nominations tra le quali i soci hanno scelto quattro nomi eccellenti.

Il premio più ambito, il Trofeo Panathlon 2024, sarà assegnato a Giacomo Gentili, portacolori della SC Bissolati e delle Fiamme Gialle, che ha conquistato l’argento ai Giochi Olimpici di Parigi, nel quattro di coppia.

La Coppa Nolli sarà consegnata a Efrem Morelli, atleta della Canottieri Baldesio e delle Fiamme Oro, protagonista ai Giochi Paralimpici di Parigi con una medaglia d’argento nei 50 rana.

Le tradizionali Coppe Alquati, riservate ad atleti distintisi sia per i risultati sportivi che per l’impegno scolastico, saranno assegnate a due giovani promesse:

Enrico Laudati (Canottieri Bissolati), classe 2006, vicecampione del mondo nei 500 metri in K2 mix e campione italiano junior nei 2000 metri K2, che frequenta la quarta classe del Liceo Scientifico Torriani, con una media di 7,54.

Giulia Leoni (Canottieri Baldesio), classe 2007, finalista ai Campionati Italiani Assoluti nei 50 rana e quarta classificata nei 100 rana ai Campionati Italiani Juniores, studentessa della terza classe del Liceo Scientifico Vida, vanta una media scolastica eccellente di 9,50.

La conviviale natalizia del Panathlon sarà ancora una volta l’occasione per condividere i valori dello sport e celebrare il lavoro svolto dal club nel promuovere l’attività fisica e i principi di correttezza e rispetto. Sarà anche la prima premiazione della presidenza, Giovanni Bozzetti, alla guida del sodalizio dal febbraio scorso.

