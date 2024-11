BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Se a mille giorni dall’inizio della guerra parliamo di rafforzare la difesa è perché significa che non ci abbiamo pensato abbastanza e che l’Europa si è mossa in ritardo”. Lo dichiara l’eurodeputata del Partito Democratico, Lucia Annunziata, in merito alla guerra in Ucraina.

xf4/sat/gsl