I Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno rintracciato e arrestato nella giornata di ieri (mercoledì 20 novembre) una 50enne del paese, eseguendo così l’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cremona–Ufficio Esecuzioni Penali. La donna, associata presso la Casa Circondariale “Verziano” di Brescia, deve espiare la pena di 3 anni e mezzo di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La condanna scaturisce dalla denuncia presentata presso la Polizia Locale di Cremona con la quale è stato possibile appurare, nel processo conseguente, come nel periodo compreso tra il 2010 e il 2020 la donna abbia commesso ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti della figlia convivente, consistite nel colpirla con bastoni e utensili domestici, provocandole lesioni e lividi sulle mani e sul viso al solo fine di impedirle di uscire di casa e partecipare ad attività extrascolastiche.

“I Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona – si legge in una nota – sono sempre attenti e pronti ad efficaci risposte in ordine a reati ai danni di vittime vulnerabili, lavorando con incessante impegno nell’ambito della violenza di genere, domestica e nei confronti delle donne. Prosegue infatti, anche in chiave preventiva, la costante azione di sensibilizzazione dei Carabinieri con l’intento di offrire da un lato sempre maggior tutela e protezione alle vittime di violenza di genere, e dall’altro risposte sempre più rapide, specie impiegando risorse qualificate e appositamente specializzate nello specifico ambito”.

“Anche questa vicenda – aggiungono i Carabinieri – evidenzia l’importanza di denunciare con tempestività, o comunque riferire attraverso qualsiasi forma di contatto, i maltrattamenti e le vessazioni subite in ambito domestico o di genere, per consentire agli operatori di polizia e agli altri addetti di lavorare sinergicamente per interrompere la spirale di violenza con gli strumenti normativi ed assistenziali a disposizione”.

© Riproduzione riservata