In base ai dati pubblicati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia e in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi giorni, da oggi sono state disattivate le misure temporanee anti inquinamento di primo livello nelle province di Bergamo e Brescia. Sulla base dei dati comunicati stamattina e delle previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani saranno disattivate anche nelle province di Milano, Monza, Lodi, Cremona e Mantova.

