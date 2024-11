Angelilli “12,5 mln per Piano d’azione su Blue Economy”

ROMA (ITALPRESS) – “Quasi 13 milioni di euro per i 24 Comuni costieri della Regione Lazio: si tratta di un piano d’azione per la Blue Economy con una dotazione di 2 milioni e mezzo di euro e un piano infrastrutturale per il litorale con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. È un piano d’azione ad ampio spettro per dare la possibilità ai Comuni di fare progetti ecosostenibili, magari per affrontare il problema delle plastiche nell’acqua, nel mare, ma anche interventi infrastrutturali come piste ciclabili, parcheggi o anche azioni di innovazione al servizio della Blue Economy”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, a margine della presentazione del Piano Operativo 2024 per lo sviluppo della Blue Economy e i finanziamenti ai Comuni litoranei e isolani della Regione Lazio.

