ROMA (ITALPRESS) – Gli studenti italiani sono i primi in Europa per ansia da matematica. In Italia questo problema riguarda il 48% degli adolescenti, preceduti dai coetanei in Brasile con il 57% e da quelli thailandesi al 62%. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo servizio.

fsc/mrv

© Riproduzione riservata