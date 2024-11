Legalità e impresa, Irfis FinSicilia promuove il ruolo delle donne

PALERMO (ITALPRESS) – Esplorare come il mondo imprenditoriale e le istituzioni possano lavorare insieme per promuovere una cultura aziendale basata su principi di legalità, etica e responsabilità sociale. Sono gli obiettivi di “Legalità e cultura d’impresa”, convegno organizzato da Irfis FinSicilia, Aìdda Ets e Fondazione Falcone che si è svolto a Palazzo Jung, a Palermo. Al centro del dibattito anche il ruolo delle imprenditrici e quali possono essere gli strumenti per aumentare la percentuale delle donne che occupano ruoli di vertice all’interno di aziende pubbliche e private.

xd6/fsc/gsl

© Riproduzione riservata