Ribuffo “Sinergia con Regione Lazio per attività svolte in mare”

ROMA (ITALPRESS) – La strategia “è di muoversi essenzialmente in maniera sinergica.

Di fatto ci sono diverse linee virtuose che possono essere messe a sistema e che riguardano tutte le attività che poi vengono svolte in mare e nel territorio immediatamente adiacente, quindi adesso si tratta di orientarle in maniera sinergica: siamo al fianco della Regione Lazio per conseguire il risultato” e “plaudo all’attenzione che sta rivolgendo ai singoli Comuni e all’intero litorale”. Lo ha detto Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine della presentazione del Piano Operativo 2024 per lo sviluppo della Blue Economy e i finanziamenti ai Comuni litoranei e isolani della Regione Lazio.

