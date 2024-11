Sbarra “Gabaglio si è battuto per l’unità del sindacalismo europeo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Emilio Gabaglio si è sempre battuto per l’unità del sindacalismo europeo e mondiale. Unità nell’autonomia, nella comune responsabilità, oltre i confini antagonistici del Novecento. L’unica in grado di contrastare efficacemente una globalizzazione senza regole che ha provocato svalutazione del lavoro, riduzione dei diritti dei lavoratori, rimessa in discussione del ruolo dei sindacati”. Lo ha affermato a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, alla conferenza in ricordo di Emilio Gabaglio, il sindacalista italiano, per anni leader della Confederazione Europea dei Sindacati, scomparso il 7 ottobre 2024.

xf4/sat/gtr