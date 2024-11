Ue, Zingaretti “Impegno rigoroso per evitare spostamento a destra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Quello che è accaduto in questi giorni non è qualcosa di oscuro, ma si tratta di una dura battaglia politica dentro l’Europa, nel rapporto con la Commissione e nel Parlamento Europeo, che è anche salutare dal mio punto di vista, e che durerà tutto il periodo della legislatura. Ci siamo impegnati per far partire la legislatura e far vivere l’Europa, e stiamo combattendo per un obiettivo giusto: evitare che anche l’Europa cada nelle mani dell’estremismo di destra”. Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, in merito all’accordo sulla nuova Commissione.

