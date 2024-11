I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato due persone, un uomo 60enne ed una donna 21enne, per truffa in concorso. I due, nel mese di ottobre, si erano fatti accreditare la cifra di 1.875 euro su due differenti carte Postepay da un 56enne cremonese, quale somma per la vendita di un mobile che la stessa vittima aveva posto in vendita su un noto sito di annunci.

I truffatori, tramite un soggetto che telefonicamente si era finto interessato all’acquisto, avevano fornito dei codici al venditore, assicurandolo che se li avesse inseriti presso uno sportello bancomat, gli avrebbero fatto ricevere l’accredito. In realtà il venditore, una volta recatisi presso un bancomat ed effettuata l’operazione, aveva inconsapevolmente ricaricato le carte postepay dei truffatori, con ben 15 ricariche da 125 euro ciascuna.

Una volta resosi contro di quanto stava accadendo, il venditore aveva provato a bloccare le transazioni, ma ormai gli addebiti erano stati effettuati, e il presunto acquirente si era già reso irreperibile.

Resosi quindi conto della truffa subita, la vittima aveva presentato querela presso la Stazione di Castelverde e i militari hanno iniziato immediatamente all’attività di indagine, individuavano rapidamente i soggetti. I truffatori sono stati così deferiti all’Autorità Giudiziaria di Cremona per truffa in concorso.

