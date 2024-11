Si è tenuta oggi presso la sede dell’Ordine dei Veterinari di Cremona la cerimonia di consegna dei Patentini per proprietari di cani. Presenti Fabiola Barcellari, Presidente della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Cremona, Ida Silvestrin, Responsabile dell’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Mantova, Giorgio Grandi, Direttore del Distretto Veterinario di Cremona, Laura Mori, Medico Veterinario esperto in comportamento animale e responsabile scientifico del corso, Giuliana Caronna, Medico Veterinario e istruttore cinofilo, e Massimiliano Spotti, Medico Veterinario e Dirigente Area A, ATS Val Padana.

Il Patentino, organizzato dall’Ordine dei Veterinari di Cremona in collaborazione con il Comune di Cremona, ATS Val Padana e *Pet Academy, patrocinato dal Comune di Mantova, da 14 anni dimostra l’impegno della città di Cremona su un tema importante come il benessere animale e da 4 ha consentito di diffondere una maggior consapevolezza nei cittadini proprietari di cani di tutta Italia: l’edizione di ottobre 2024 è stata accolta con grande entusiasmo e interesse, contando 1063 iscritti, di cui 727 hanno superato il test finale, completando il percorso e ottenendo il Patentino.

La Dott.ssa Barcellari ha aperto la cerimonia ringraziando tutti i partecipanti presenti e affermando che “Il Comune di Cremona da anni appoggia questa iniziativa in quanto crede che sia uno strumento fondamentale di civiltà, di conoscenza e di rispetto”.

La Dott.ssa Silvestrin ha affermato che “Il corso del Patentino fornisce un servizio molto utile poiché permette anche di evitare il fenomeno degli abbandoni, grazie ad adozioni consapevoli e alla gestione responsabile dei propri animali: conoscendo meglio il proprio amico a quattro zampe, le sue caratteristiche e i suoi bisogni, il rapporto sarà migliore e anche la gestione sarà più semplice e responsabile.” Citando la frase di Giorgio Celli “La conoscenza genera rispetto”, la Dottoressa ha proseguito: “Conoscendo meglio i nostri animali, si rispettano maggiormente i loro bisogni etologici e spero vivamente che questo rispetto possa espandersi anche agli altri animali, alla natura e al mondo.”

La Dott.ssa Mori ha affermato che “Siamo sempre molto emozionati quando si arriva a questo traguardo perché è nostra ferma convinzione che la conoscenza aiuti il rispetto reciproco e favorisca la buona convivenza. Dobbiamo imparare a vivere con i nostri cani rispettandoli proprio perché diversi da noi. Fare il Patentino significa acquisire competenze che speriamo vi possano aiutare nella quotidianità con i vostri amici cani.”

La Dott.ssa Caronna ha ricordato che “Sarebbe l’ideale seguire questo corso prima di adottare un cane per comprenderne l’etologia e poter poi scegliere il soggetto più adatto alla propria famiglia e al proprio stile di vita. Chi desidera accogliere un amico a quattro zampe nella propria vita dovrebbe rivolgersi innanzitutto ai professionisti appositamente preposti in modo da essere poi indirizzato correttamente, che si decida di optare per esemplari di razza o meticci.”

Il Dott. Giorgio Grandi ha rimarcato l’importanza del possesso responsabile, affermando che “Tutti amiamo i nostri animali e cerchiamo sempre di seguirli al meglio. Il corso è molto importante perché dà la possibilità di conoscere maggiormente i propri animali, ma insegna anche il rispetto delle regole che servono per poter vivere tutti insieme: attraverso le regole e attraverso la comprensione delle tematiche legislative legate al comportamento e alla convivenza con il proprio cane, si comprende il significato della gestione responsabile all’interno di una società. Grazie al rispetto delle regole si può evitare di usurpare la libertà dell’altro.”

Il Dott. Spotti ha dichiarato di essere molto contento per la numerosa partecipazione registrata anche in questa edizione: “Il corso del Patentino nasce dall’esigenza sia di conoscere il proprio animale che di prevenire il fenomeno delle aggressioni e i danni di tipo amministrativo, civile e penale che ne possono derivare, attraverso la corretta comunicazione e gestione del proprio cane.”

Il dott. Spotti continua: “è estremamente importante che sempre più persone comprendano il fatto che il cane abbia una visione del mondo diversa dalla nostra ed è importante imparare a conoscerla bene. Nella nostra società avere un pet è importante, però bisogna sapere quale pet è più adatto a noi. I corsi di EV Pet Academy forniscono nozioni complete che permettono di ampliare le proprie conoscenze e di approfondire anche numerosi aspetti legati al mondo dei Pet.”

L’obiettivo generale del Patentino, corso di formazione previsto all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza 3 marzo 2009, è favorire il corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da sensibilizzare il proprietario al possesso responsabile.

Infondendo ai proprietari la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali, nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, si intende valorizzare il rapporto interspecifico e prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate e ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Per la rilevanza attribuita agli argomenti trattati, si rammenta che il percorso di Cremona dura un totale di 14 ore contro le 10 richieste dal Ministero della Salute: una scelta dei responsabili scientifici per essere certi di sviscerare la maggior parte dei dubbi spesso riportati dai proprietari e di sfatare miti che tendono ancora a circolare. Nel pieno rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute, viene anche organizzata una parte pratica in presenza per i soggetti obbligati alla frequenza in quanto sotto Ordinanza dell’Azienda Sanitaria di riferimento. Questi ultimi, sotto la diretta sorveglianza del funzionario ATS Val Padana, si sono presentati presso il Parco Asia, il cui utilizzo è stato gentilmente concesso dal Comune di Cremona, per un’ultima valutazione prima del conseguimento del certificato finale.

Il Patentino è gratuito e aperto a tutti i cittadini che siano già proprietari di un cane o che intendano adottarne uno. È a pagamento soltanto per i soggetti obbligati da ordinanza della propria Asl di riferimento.

Le lezioni sono improntate sul moderno approccio cognitivo grazie al percorso formativo dei veterinari docenti. La partecipazione al corso (con una frequenza minima obbligatoria dell’80% delle ore di lezione) ed il superamento del quiz finale sono obbligatori per il rilascio del “Patentino”.

Il corso ha una durata di 14 ore a cui si aggiungono 2 ore supplementari relative all’aggressività e ai comportamenti di aggressione. Al termine è previsto un test di verifica di apprendimento degli argomenti svolti, al superamento del quale si ottiene il documento ufficiale. Per i soggetti obbligati è infine prevista anche una parte pratica.

© Riproduzione riservata