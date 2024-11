Renato Di Napoli rieletto presidente della Federazione Tennistavolo

ROMA (ITALPRESS) – “È una grande soddisfazione. È il terzo mandato, 16 anni già fatti in precedenza come vice presidente e adesso il terzo quadriennio da presidente. Le società,

chiaramente, hanno deciso di premiare il lavoro fatto in questi anni, con la continua crescita sia dal punto di vista numerico, sia da quello dei risultati. È giusto che, quando si lavora bene,

i risultati arrivino e le società apprezzino. Sono anche fortemente emozionato perché tutti e dieci i consiglieri della squadra sono stati eletti. Quindi nessuna scusa, ora portiamo

avanti un lavoro eccezionale per il nostro movimento”. Queste le parole del presidente eletto della Federazione Italiana Tennistavolo, Renato Di Napoli, a margine dell’Assemblea elettiva

che lo ha visto riconfermato per il terzo mandato con il 55,28% delle preferenze.

