Santanchè “Al lavoro per nome candidato sindaco di Milano”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci stiamo lavorando, e ci faremo trovare preparati, pronti, scegliendo il migliore di chi può rappresentare questa città. Sono confidente”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’evento Italia Direzione Nord, in corso a Milano, sul candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali del 2027. A chi gli chiedeva un commento su una possibile candidatura di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, Santanchè ha precisato: “Non ho niente contro il nome di Lupi, non tocca a me scegliere il candidato sindaco. Ci sarà una rosa di nomi e poi insieme, come ha sempre fatto il centrodestra, sceglieremo il nome migliore per governare questa città”.

