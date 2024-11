Si sono appena concluse le prime iniziative della campagna Questo non è amore…, organizzate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cremona e dal Commissariato di P.S. di Crema, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra quest’oggi, lunedì 25 novembre.

A Cremona, il dirigente la Divisione Anticrimine, vice Questore Claudio Giugliano, e il dirigente della Squadra Mobile, Comm. Capo Giulia Cristina, hanno partecipato, in qualità di relatori, ad un momento celebrativo promosso dall’amministrazione Provinciale, unitamente alla Consiglierà di Parità per la Provincia di Cremona e il Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità.

Nella stessa mattinata, personale della Divisione Anticrimine ha realizzato uno stand presso l’Ospedale Maggiore di Cremona, dove ha distribuito materiale informativo, per sensibilizzare i cittadini, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso e femminicidio.

A Crema invece, il personale del Commissariato di P.S., unitamente al personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cremona e alle volontarie dell’Associazione contro la Violenza ODV di Crema, ha organizzato presso l’Istituto Pacioli di Crema un incontro formativo, alla presenza degli allievi del suddetto istituto. Gli interventi dei relatori sono stati preceduti da brevi filmati, pertinenti alle rispettive attività ed al tema trattato. L’incontro si è posto come occasione di arricchimento umano e educativo e ha offerto ai ragazzi la possibilità di affrontare con esperti del settore un tema attuale e di grande rilevanza formativa.

Da ultimo, sempre a Crema, il personale del Commissariato di P.S. ha partecipato allo stand informativo allestito presso l’Ospedale Maggiore di Crema per la distribuzione di materiale informativo.

Le iniziative continueranno nei prossimi giorni. A Cremona, martedì 26 novembre (ore 10-12): si terrà un convegno sul tema: Questo non è amore…, presso il Liceo Statale D. Manin, alla presenza degli allievi. All’iniziativa parteciperanno, oltre al vice Questore Giugliano, l’Ispettore Shara Bondi della Divisione Anticrimine, il sostituto commissario coordinatore Alberto Casarotti, responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cremona, un rappresentante di Aida Cremona (associazione cittadina che si occupa della tutela delle donne vittime di violenza), e un rappresentante dell’Associazione “Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Aps – Sezione di Cremona”. Gli interventi dei relatori saranno preceduti da brevi filmati, pertinenti alle rispettive attività ed al tema trattato.

Mercoledì 27 novembre (ore 9-13), in occasione del mercato cittadino verrà allestito uno stand ove verrà distribuito materiale informativo, finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno della violenza di genere.

A Crema appuntamento invece sabato 30 novembre, in P.zza Duomo: verrà allestito uno stand ove verrà distribuito materiale informativo, finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno della violenza di genere.

