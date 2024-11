Presentate questa mattina le iniziative di Comune e commercianti (Duc) per animare il periodo natalizio a Cremona. Da sabato 30 novembre al 6 gennaio 2025 animazioni per bambini e famiglie, tante luci, shopping, presepi e concerti, per una serie di inziative pensate per supportare e rilanciare il centro storico e i negozi di vicinato durante il periodo che precede e segue il Natale.

“Offrire un Natale di luci alla città è un impegno che ci siamo dati come Amministrazione e come DUC. Un lavoro di squadra per valorizzare il centro cittadino con diversi motivi di attrazione, con attenzione ai bambini e alle famiglie, al commercio, nonché agli ospiti e ai turisti per vivere questo speciale periodo dell’anno. Grazie alle risorse messe in campo dal Comune, dalla Camera di Commercio di Cremona e dagli sponsor Aprica – Gruppo A2A, Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo, Consorzio Proprietari CremonaPo e Walcor S.p.A., è stato possibile realizzare una proposta complessiva variegata, finalizzata a consolidare Cremona come città ospitale ed accogliente. Cremona si veste a festa, accoglie i cittadini e i turisti in un’atmosfera di luci”, dichiara l’assessore al Commercio Luca Zanacchi.

La caratteristica del Natale 2024 sono le luminarie, di cui vi è già stata un’anticipazione per la Festa del Torrone, con filari incrociati, a pioggia, a ghiaccio, dalla luce intensa e avvolgente, che rendono ancora più suggestive le vie cittadine ed altri luoghi simbolo come piazza Stradivari, la Galleria 25 Aprile, il Cortile Federico II. Allestimenti luminosi fanno inoltre risaltare la bellezza dei principali palazzi storici, ad iniziare da quello del Comune, il Teatro Ponchielli e il Museo del Violino.

In piazza del Comune verrà allestito un grande albero di Natale luminoso di 17 metri di altezza – la cui accensione, in programma sabato 30 novembre alle 16:30, darà il via ufficiale a Cremona 24 – Illumina il Natale – accanto al quale sarà possibile scattare fotografie.

Un’attrazione per bambini troverà spazio in largo Boccaccino, mentre nei giardini di piazza Roma vi saranno altre attrazioni per bambini e famiglie: un igloo illuminato ospiterà attività a loro dedicate, uno spazio gestito dall’associazione “Le tate di tutti” con la collaborazione di alcune classi dell’Istituto “L. Einaudi”. Saranno organizzate animazioni per bambini che potranno anche estendersi ai giorni infrasettimanali, oltre ad appuntamenti mirati e per specifiche fasce di età. Nei fine settimana, accanto alla pagoda, sono in programma animazioni con la presenza di Babbo Natale, che distribuirà dolci ai più piccoli, di Santa Lucia e di artisti vestiti a tema che si esibiranno in alcune performance.

In via Mercatello sarà allestita, a cura di Confcommercio, una mostra di presepi nei locali di un negozio attualmente vuoto, contribuendo così a dare nuova vita a due vetrine centrali, facendo da apripista al futuro utilizzo di locali commerciali sfitti, ad esempio, per attività temporanee culturali e sociali. Le donazioni raccolte saranno devolute all’associazione di volontariato Credo Onlus. A cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio (sede di Cremona) saranno allestiti presepi in alcune sedi istituzionali, tra le quali la Sala dei Decurioni di Palazzo Comunale, oltre che nel refettorio della chiesa di S. Pietro.

Sotto il portico di Palazzo Cittanova sarà collocato il grande presepe realizzato dalla ditta Me.com, tagliato al laser e successivamente piegato, che rappresenta la Natività che l’artista cremonese Giuseppe Castellani aveva a suo tempo creato per le vetrate della chiesa della Beata Vergine di Caravaggio di Cremona.

Oltre alle luminarie, altra caratteristica che contraddistingue Cremona 24 – Illumina il Natale sono le esibizioni di cori e bande. Le bande sfileranno per le vie del centro, mentre i cori si esibiranno all’interno del Battistero grazie alla collaborazione della Curia vescovile. È stato predisposto un calendario che sarà costantemente aggiornato sul sito web del Comune e attraverso i vari canali social.

I mercatini domenicali delle 4 stagioni in programma in questo periodo saranno caratterizzati da allestimenti e iniziative a tema natalizio, sarà inoltre organizzato per le festività un mercatino in via S. Tommaso. Gli amanti degli sport invernali potranno sbizzarrirsi sulla pista di pattinaggio al centro commerciale CremonaPo.

Su tutto il materiale informativo e promozionale è presente l’indirizzo della pagina dedicata del sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/vivere-comune/eventi/cremona-illumina-natale-2024) che ospita il calendario, in costante aggiornamento, di tutti gli eventi in programma da sabato 30 novembre al 6 gennaio 2025, nonché un QR Code da inquadrare con il proprio smartphone per visualizzare i vari appuntamenti.

Appuntamento dunque sabato 30 novembre quando, a partire dalle ore 16:30, in piazza del Comune, sarà acceso l’Albero natalizio, presente l’Orchestra fiati di Casalbuttano e Offanengo, che accompagnerà la sfilata per via Solferino, piazza Roma per l’accensione dell’igloo e della pagoda, per proseguire poi per corso Cavour, corso Campi, corso Garibaldi dove, davanti a Palazzo Cittanova, si chiuderà il percorso con l’accensione dell’installazione luminosa Cubo con stelle.

