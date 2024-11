Il Comune di Cremona è da tempo impegnato nello sviluppo di interventi finalizzati alla prevenzione e alla tutela delle potenziali vittime di truffe, in particolare persone anziane anziani, che vede coinvolti la Polizia Locale e il Settore Politiche Sociali. Sono state svolte attività di formazione congiunte tra operatori della Forze dell’Ordine e operatori sociali che hanno consentito di definire strumenti e modalità per la sensibilizzazione e l’informazione ai cittadini. E’ stato inoltre avviato il lavoro per mettere in rete strategie di intervento in modo da connetterle al sistema dei servizi e degli interventi che già operano a favore della popolazione anziana attraverso attività di tutela e di prossimità.

“Le azioni attuate sino ad ora necessitano di essere consolidate e implementate soprattutto per quanto riguarda la conoscenza più approfondita del fenomeno su scala locale, nonché la promozione di una conoscenza diffusa del fenomeno e delle possibili strategie di prevenzione e di rafforzamento della tutela della popolazione più vulnerabile”, dichiara l’assessore alla Sicurezza Santo Canale. “Abbiamo pertanto ritenuto opportuno non solo moltiplicare le occasioni di incontri informativi rivolti al target primario, ma anche potenziare le azioni di coinvolgimento delle associazioni e degli enti impegnati a garantire quotidianamente il supporto agli anziani non solo secondo una logica di tipo assistenziale, ma anche attraverso lo sviluppo di azioni di tipo promozionale”.

Partendo da questa valutazione, grazie al nuovo finanziamento di oltre 25mila euro che il Comune è riuscito ad aggiudicarsi per realizzare e proseguire le iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate ai danni di persone anziane, la Giunta, su proposta dell’assessore Canale, ha approvato il progetto denominato Il gatto e la volpe 3 – attenti alle truffe.

Tale progetto, rispetto ai precedenti, prevede azioni di progettazione e programmazione di un percorso di ricerca-azione in una logica preventiva e di collaborazione che veda il coinvolgimento dei cittadini; la realizzazione di workshop e interventi di sensibilizzazione e di informazione/formazione; il potenziamento della campagna informativa e di comunicazione; la sperimentazione di forme di tutela e assistenza agli anziani vittime di truffa; un evento finale di restituzione dei dati della ricerca.

Nei prossimi giorni il progetto verrà presentato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona per essere sottoposto all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’acquisizione del parere favorevole.

