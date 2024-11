Il countdown è vicino allo zero e i padiglioni di CremonaFiere sono più in fermento che mai: da giovedì a sabato andranno in scena le Fiere Zootecniche Internazionali, nello stabile fieristico sono da giorni in atto gli allestimenti di stand, aree gara.

Novità della vigilia è l’arrivo dei mezzi agricoli e soprattutto delle vacche, che vanno abituate al nuovo ambiente. Gli allevatori sono alle prese con la preparazione dei letti e le loro posizioni dedicate come spiega l’allevatore Riccardo Donini: “Le mie sono abbastanza vicine quindi il loro viaggio è stato fortunatamente corto. Ora tocca a noi. Pensiamo a preparare il letto per questi animali e le loro posizioni facendo una buona lettiera con della segatura.

Poi provvederemo subito a dare loro da mangiare perché sono appena scesi dal camion. Una volta che abbiamo sistemato tutto, anche le cose che servono agli animali, fieno, mangimi e quando gli animali avranno già riposato un po’ verranno lavati e preparati per questa mostra” conclude Donini.

A dare manforte ad allevatori locali anche giovani ragazzi provenienti da tutta Europa: “Questa è una fiera internazionale, avevamo già impostato un grande lavoro con molti paesi, i ragazzi con la passione si spostano da Polonia, Repubblica Ceca e Lettoni, vengono qui a Cremona ad aiutare, lavorare e soprattutto ad imparare” raccontano.

