L’attesa è finita: il taglio del nastro nel padiglione 1 di CremonaFiere dà il via ufficiale all’edizione 2024 delle “Fiere Zootecniche internazionali” che quest’anno spegne 79 candeline.

Presente al momento dell’inaugurazione anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè che, insieme ai rappresentanti politici e di settore cittadini, ha voluto dare la sua laica benedizione all’iniziativa.

“Questa fiera è un’eccellenza del settore e ci tenevo ad essere qui anche per dimostrare la vicinanza del Governo” ha detto il ministro. “Anche per quanto riguarda la mia delega, le fiere sono una componente essenziale, per tre fattori: in primis, aiutano a destagionalizzare il turismo, creando flussi importanti; in secondo luogo, il “turista fieristico”, che arriva per lavoro, spende di più di un turista classico. Infine, non si può dimenticare l’eccellenza del made in Italy, per il quale siamo famosi in tutto il mondo; queste fiere fanno grande la nostra Nazione”.

Non sono mancati poi commenti strettamente politici da parte del ministro, che dice la sua sulla nuova Commissione Europea che diventerà operativa dal prossimo primo dicembre.

“Io credo che tutti gli italiani dovrebbero essere molto contenti del risultato ottenuto, perché abbiamo un vicepresidente della commissione Europea (Raffaele Fitto, ndr) con delle deleghe che coprono circa un terzo di tutto quello che è l’importo di spesa dell’Unione Europea” ha commentato Santanchè. “Quindi l’Italia ha dimostrato non solo di contare, ma di sapere anche esprimere persone, preparate e competenti e che sono certa che daranno degli ottimi risultati in Italia”.

E sulla bagarre in parlamento sul canone rai “Noi siamo abituati a governare; abbiamo sempre trovato una sintesi. Sono cose che possono succedere, ma mettetevi il cuore in pace: il governo è ben saldo; non soltanto perché ce lo dicono i consensi, ma soprattutto perché condividiamo gli stessi valori”. In seguito per il ministro, un tour per gli stand della fiera, con qualche assaggio delle eccellenze locali e un contratto diretto con i protagonisti della fiera.

