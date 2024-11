Investimenti per 230 miliardi per la transizione energetica in Italia

ROMA (ITALPRESS) – 230 miliardi di euro di investimenti al 2030, prevalentemente privati, per la transizione energetica e la creazione di 500mila posti di lavoro. Questi i numeri resi noti in occasione del convegno di Confindustria Energia dal titolo “La sostenibilità della transizione energetica: la capacità di un sistema di fare sinergia”. L’iniziativa nasce dalla considerazione che non bisogna mai dimenticare che gli obiettivi ambientali devono essere sempre coniugati agli aspetti economici e sociali.

