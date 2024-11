Siram Veolia, l’efficienza energetica motore per la decarbonizzazione

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha progressivamente perso il primato continentale dell’efficientamento energetico che le apparteneva nei primi anni del 2000; in più, l’industria è sotto pressione per tutte le normative europee, mentre la Pubblica amministrazione, negli ultimi tre anni, si è fermata sotto l’1% a livello di obiettivi di efficientamento. Accelerare la decarbonizzazione e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie, su tutte l’Intelligenza artificiale, diventa perciò fondamentale per rilanciare il Paese. Questi i temi al centro dello studio “Ottimizzazione e autonomia energetica nell’era dell’intelligenza artificiale generativa”, presentato a Roma da Siram Veolia e The European House Ambrosetti.

xc3/f04/fsc/gtr