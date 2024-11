Ultimo giorno di lavoro per la pediatra dottoressa Monica Cervi a Castelvetro Piacentino: il medico di famiglia, che ha curato migliaia di bambini in anni e anni di attività in paese con cura amore e dedizione, va in pensione. Ed è stata ringraziata da tutta la giunta Granata e dal sindaco in primis. Al suo posto arriva la dottoressa Lilia Altieri che riceverà nei seguenti orari:

Lunedì mattina a Castelvetro 10-14