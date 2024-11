Corecom Sicilia, Li Castri “Programmi accesso danno voce a territorio”

PALERMO (ITALPRESS) – “I programmi di accesso rientrano fra le funzioni proprie del Corecom Sicilia, il Comitato regionale delle comunicazioni, che è un po’ il braccio operativo sul territorio dell’Agcom. Con i programmi di accesso riusciamo a dare voce a chi non ne ha o ne ha poca, quindi non solo i partiti politici, i sindacati, ma anche gli enti o le onlus possono chiedere al Corecom di avere uno spazio di 5 minuti, una volta a trimestre, su Rai3, sulla rete regionale della Sicilia”. Lo ha detto il commissario del Corecom Sicilia, Salvatore Li Castri, in un’intervista all’agenzia Italpress.

