Morosini “Un comportamento leale verso il fisco giova alla comunità”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un’iniziativa molto importante perché propone una prospettiva diversa nel rapporto tra cittadino e fisco, grazie anche molto alla mediazione degli avvocati tributaristi. Quando si parla di fisco, di tributi, molto spesso c’è istintivamente una sorta di repulsione rispetto a questi temi. Questa iniziativa propone un approccio diverso, cioè cercare di costruire un percorso in cui il contribuente e le amministrazioni fiscali possano dialogare in un rapporto di collaborazione, per far capire che i tributi, il fisco, sono un qualcosa che ha molto a che fare con il contributo che ciascuno di noi può dare alla comunità in cui vive e quindi un comportamento leale verso il fisco, verso lo Stato è un qualcosa di cui poi si gioverà la comunità in cui viviamo e quindi noi stessi. Credo sia un modo nuovo e importante di interpretare e di ragionare sui temi che riguardano il fisco e i tributi”. Così il giudice Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, a margine della cerimonia di consegna del premio ‘Legalità fiscale’, che si è svolta nell’aula magna della Corte di Appello del Tribunale di Palermo. xd6/vbo/gtr

© Riproduzione riservata