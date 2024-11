Accordo Regione Siciliana-Ministero Salute, Schifani “Importantissimo”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole alla rimodulazione del piano sanitario per le strutture ospedaliere da finanziare con le risorse ex articolo 20 in Sicilia ed a giorni ci sarà la firma di un accordo di programma-quadro tra Ministero della Salute e Regione per avviare la fase che porterà alla predisposizione dei bandi di gara e alla esecuzione dei

lavori. “Sarà un giorno importantissimo, finalmente arriviamo alla firma dopo varie procedure che ho seguito personalmente – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di un convegno sulla Blue Economy a Palermo -. La Conferenza delle Regioni ha approvato questo accordo che investe 800 milioni sulla sanità pubblica. Il nostro fiore all’occhiello naturalmente sarà la partenza al più presto del ripristino di lavori di un’incompiuta, il polo pediatrico. Ho trovato questa incompiuta assurdamente ferma da 14 anni. E’ tutta finanziata, fa parte di questo protocollo. Il nostro obiettivo è quello di fare partire i lavori entro l’anno prossimo e deve finire al più presto. È un intervento massiccio che guarda con attenzione anche il Policlinico di Palermo, che guarda con attenzione il Civico di Palermo. Abbiamo voluto concentrare questa volta la nostra attenzione sulla Sicilia occidentale, posto che abbiamo riscontrato che in Sicilia orientale la qualità della vita ospedaliera è di grande livello”.

