Lagalla “Con Piano opere pubbliche Palermo ricomincia a muoversi”

PALERMO (ITALPRESS) – Il piano delle triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale di Palermo “si è notevolmente ampliato rispetto a quello che tradizionalmente veniva riproposto anno per anno senza che poi le opere effettivamente avessero né finanziabilità reale né esecutività. Questo risponde a una logica di programmazione e di pianificazione che l’amministrazione, in particolare l’assessorato guidato dall’assessore Orlando, hanno posto in essere in questi mesi e in questi anni. Molte di queste opere sono già finanziate, o da fondi extracomunali o da risorse provenienti dal recente assestamento dell’avanzo di amministrazione, Ieri abbiamo chiuso anche l’ultimo assestamento dell’anno, insomma un piano triennale delle opere pubbliche che ha ripreso a muoversi e a parlare ai palermitani”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine del convegno “Blue Economy: Valorizzare il patrimonio e le risorse del mare in Sicilia”, che si è svolto al Marina Convention Center di Palermo.

