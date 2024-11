Tre punti e clean sheet, ancora una volta. La Cremonese domina il Sudtirol e conquista la sua seconda vittoria consecutiva. Al Druso di Bolzano, per il 4-0 finale, decisive le reti di Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Luca.

I ragazzi di Stroppa partono forte e sbloccano l’incontro già al 3’: Cross dalla sinistra di Bianchetti, sul secondo palo Vazquez colpisce di testa, Drago para ma sulla respinta Bonazzoli sblocca la partita. Il gol dà fiducia alla Cremo, che gestisce palla con grande consapevolezza e tranquillità, senza rischiare nulla. Al 30′ Casiraghi conquista un calcio di punizione dal limite e si incarica della battuta, ma la sua conclusione termina ampiamente alta. Al 33′ Castagnetti mette dentro un cross tagliato, Buonaiuto prova uno spettacolare colpo di tacco, ma Drago blocca. Al 37′ Davi salta Zanimacchia e mette dentro un pallone teso, Fulignati si distende e blocca.

Nella ripresa Stroppa è costretto a sostituire Bianchetti per un problema fisico, al suo posto entra Lochoshvili. Dopo un minuto i grigiorossi si rendono pericolosi con un cross dalla trequarti di Collocolo, sul secondo palo sbuca Buonaiuto che ci prova di testa, ma la sua incornata è debole. Al 47’ però, la Cremo raddoppia: Vazquez dal limite si sposta la palla sul mancino, si accentra, calcia forte sul primo palo e trova il gol del raddoppio. Al 57′ Sernicola ci prova con una gran botta dal limite, Drago si distende e mette in corner. Un minuto dopo invece Mallamo cerca il secondo palo col mancino, ma la palla sfila a lato. Al 70′ Merkaj calcia di prima da buona posizione ma in precario equilibrio, sparando alto. Al 71’ecco il tris grigiorosso: Vandeputte scarica per Collocolo che dai 25 metri sgancia un missile che termina la propria corsa sotto la traversa. Al 75′ Mallamo, a porta spalancata, colpisce un palo interno clamoroso. Al 77′ cross preciso e delicato di Vandeputte, De Luca di testa è preciso e trova il gol del 4-0, il suo primo in campionato. Al 90′ De Luca allarga per Vazquez, scarico per Vandeputte che calcia di prima e colpisce la traversa.

Una vittoria convincente, di squadra, con enorme qualità, che porta la Cremonese al quarto posto, a quota 24 punti, aspettando la gara del Cesena, impegnato domani sul campo del Frosinone. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 8 dicembre allo Zini contro la Reggiana.

Simone Guarnaccia – inviato a Bolzano

