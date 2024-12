Manager, ecco chi sono quelli al top

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Orcel è in testa alla Top Manager Reputation di novembre. La classifica è stata stilata da Reputation Manager, che da dieci anni monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende in Italia. Impegnato sul fronte internazionale a cercare un delicato equilibro con il governo tedesco su Commerzbank, e in importanti acquisizioni in Romania, Polonia e Belgio, l’AD di Unicredit rilancia ancora con la mossa su Banco BPM. Risale di cinque posizioni, al secondo posto, Carlo Messina, Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, che segna un utile di 7,17 miliardi nei nove mesi, con una previsione di rialzo a 9 miliardi nel 2025.

