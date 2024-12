Massimo Lopez investito da uno scooter “Poteva andare peggio”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stato investito da uno scooter. Ho avuto solo qualche piccola frattura al naso e alla mano, ma per il resto è andata veramente di lusso, poteva essere anche peggio. Per fortuna e’ andata bene. Il numero di targa e’ stato preso, denuncia fatta. Devo stare un pochino con la mano fasciata, ma insomma stupidaggini. Grazie davvero a tutti di cuore vi abbraccio e a presto”. Lo dice, in un video sui social, l’attore Massimo Lopez, investito da uno scooter venerdì scorso a Roma.

mgg/gsl (Fonte video: Profilo Instagram Massimo Lopez)

