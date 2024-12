Fontana “Situazione Stellantis imbarazzante”

MILANO (ITALPRESS) – Quella di Stellantis “è una situazione che nel passato sicuramente si sarebbe dovuta trattare, ma nessuno aveva il coraggio di fare un appunto alla famiglia Elkann perchè considerati intoccabili ed erano tra i paladini di quella sinistra che oggi è stranamente muta in questa situazione e non sta dicendo assolutamente niente. Mentre i sindacati da un lato invocano alla rivoluzione dall’altro lato non dicono assolutamente niente. Quindi mi sembra che sia una situazione sicuramente imbarazzante”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del festival lombardo dell’inclusione. In merito alla richiesta avanzata dalle opposizione perché il presidente John Elkann riferisca in Parlamento, Fontana ha risposto: “Mi sembra che lo debbano fare tutti gli imprenditori che rischiano di creare un problema al Paese dove operano ed Elkann non si dovrebbe sottrarre a quella che è l’obbligo di tutti quanti, se ancora ha a che fare con questo Paese”. xh7/vbo/gtr

