Grillo alla guida di un carro funebre “M5S morto ma compostabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Fatevi un altro simbolo, il movimento è morto però è compostabile, l’humus che c’è dentro non è morto. Oggi non c’è più un futuro perché non si capisce il presente, noi siamo quelli che aspettavano di essere, ci siamo, ho un’idea, non finisce qui, andate a votare, cercate di pensare che questo movimento avrà un altro decorso meraviglioso, che ci siate voi o no”. Lo dice Beppe Grillo, co-fondatore del M5S, in un video in cui appare alla guida di un carro funebre.

sat/gtr

(Fonte video: profilo Facebook di Beppe Grillo)