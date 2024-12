Barachini “Su uso del web importante responsabilità genitoriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi tutti sono consapevoli di quali sono le opportunità del web e dei social, ma lo sono altrettanto dei rischi, soprattutto per i minori che si affacciano a questo mondo senza l’esperienza e le competenze necessarie. I minori vanno protetti e guidati, perché approcciano un mondo pericoloso di cui non conoscono le sfumature. Altrettanto i genitori. È importante un dialogo, perché la responsabilità genitoriale è strategica”, ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini, in occasione della presentazione dello spot realizzato per la campagna sul parental control.

