Credito Padano ha messo a disposizione della Gennaro Auricchio Spa 10 milioni di euro per sostenere l’attività ordinaria e il suo piano di sviluppo. L’operazione apre la strada ad una relazione che consente alla Bcc di essere annoverata come uno degli istituti di credito di riferimento della Gennaro Auricchio SpA, la realtà più importante dell’omonimo Gruppo.

“Questa operazione conferma l’impegno della nostra Banca nel sostenere le imprese del territorio. Intervenire a fianco di una realtà di primaria importanza nel settore agroalimentare come la Gennaro Auricchio SpA ci consente di rafforzare una partnership strategica con ricadute positive per l’intera filiera” commenta Oliviero Sabato, direttore generale di Credito Padano.

“In questi anni di forti tensioni e incertezze, ma caratterizzati anche dalla crescita del nostro sistema caseario italiano, ci sentiamo costantemente spinti verso un obiettivo di consolidamento e crescita” aggiunge Gabriele Sala, Cfo Gennaro Auricchio SpA. “Non ci possiamo fermare e ringraziamo Credito Padano per questa importante operazione che ci permetterà di sviluppare ulteriormente la nostra penetrazione di mercato”.

La Famiglia Auricchio rappresenta quasi 150 anni di storia di produzione casearia di alta qualità, tanto da diventare uno dei marchi del food “made in Italy” più conosciuti nel mondo, leader nella produzione del formaggio provolone. La sede legale e il cuore amministrativo-finanziario della società risiedono a Cremona sin dal 1947. Con un fatturato di 397 milioni di euro all’anno, il Gruppo Auricchio, con 9 unità produttive in Italia, 2 filiali commerciali negli USA e in Spagna, esporta in 60 Paesi i grandi formaggi della tradizione italiana.

L’azienda si caratterizza per un profilo di elevata sostenibilità e attenzione all’ambiente grazie alla presenza di 5 parchi fotovoltaici, 8 impianti di depurazione, processi di riutilizzo delle risorse idriche, riduzione dell’utilizzo di plastiche, certificazioni della filiera in tema di benessere animale, processi di inclusione sociale.

